Türkiye Gazetesi

TÜİK haftanın ilk işlem gününde mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 2020 yılında başlayan yüksek enflasyon sürecinin 2023 ortalarına kadar devam edeceğini ifade ederken piyasa üzerindeki etkisini değerlendirdi. Rusya - Ukrayna Savaşı petrol, altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olurken vatandaşlar en güvenilir yatırım aracına ve alım fırsatlarına odaklandı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ SAVAŞ DEĞİL 'ENFLASYON'

Piyasa uzmanı İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası piyasayı değerlenedirdi. Enflasyonla mücadele süreci hakkında şu ifadelere yer verdi:

''Enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda yükse geldi. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar enflasyon rakamlarının yüksek seyredeceğini ifade etmiştim. TÜİK verileri ile halkın hissettiği enflasyon yarı yarıya. Enflasyon yüzde 61 seviyelerinin üstünde geldi ancak halkın hissettiği yüzde 120 civarında. Enflasyonla mücadele çok kolay bir mücadele olmayacak. Enflasyonla mücadelenin daha şeffaf gerçekleşmesi gerekiyor. Günü kurtaran politikalar olmamalı. Özelikle tarım politikalarının ve enflasyonun milli bir mücadeleye dönüşmesi gerekiyor.''

''Bana göre Türkiye’nin gündemi Rusya Ukrayna Savaşı’na aracı ülke olması, müzakerelere ev sahipliği yapması değildir. Türkiye’nin gündemi ekonomidir, enflasyondur, alım gücünün azalmasıdır.''

DOLAR/TL KURU FENA PATLAYACAK

Dolar/TL kuru sakin seyrine devam ederken İslam Memiş baskılanmanın normal olmadığını ve sonuçlarının ağır olacağına işaret etti. Memiş doların tarihi zirvesini gördüğü günleri hatırlatarak şu sözleri söyledi:

''Dolar/TL kuru yüksek gelen enflasyon rakamlarına rağmen 14,70 seviyesini test edip tekrar 14,68 konuma geldi. Bu yüksek enflasyona rağmen doların baskılanması sağlıklı mı? Bence değil. Günün birinde patladığı zaman fena patlar. O eski seviyeler, Aralık ayındaki 17 – 18 TL rakamları geri dönebilir. Dolar/TL kurunda ciddi bir baskılanma var.''

''Euro/TL kuru 16,15 seviyesinde. Euro/dolar paritesi haftaya değer kayıpları ile başladı. 1,09 – 1,10 seviyelerinde kararsız hareket ediyor. Ancak euro dolara kıyasla hala ucuz. Hem parite hem de doların baskılanması euroyu TL bazından ucuz kıvama getiriyor. Döviz fiyatları kademeli alım yapmak için benim nazarımda çok ucuz.''

NİSANDA ALTIN ALMAYAN ZİYAN EDER

''Gram altın 910 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın 900 - 920 aralığına sıkıştı. Tekrar Nisan ayında 900 TL altına sarkmalar olacağını tahmin ediyorum. Ama bu sarkmalar son geri çekilmeler olacak. Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içerisinde olacak. Çünkü Mayıs çok büyük bir fırtına olacak. Küresel borsalarda ve ekonomilerde büyük bir daralma olacak ve çarşı pazar karışacaktır. Gram altın 900 altına sarkarsa kademeli alınabilir.''

''Son birkaç haftadır gümüş için '12 lira üzerinden alım yapmam' uyarılarım vardı. Gümüşün gram fiyatı 11,50 seviyesinden. Yüzde 50 kademeli alım için uygun. 11,30 seviyelerine kadar sarkabilir.''

EYLÜLE KADAR SERT YÜKSELİŞ OLACAK

''Ons altın 1.925 seviyesi kritik. Bu seviyeden aşağı sarkarsa 1.880 seviyesi yukarı çıkarsa 1.960 dolar seviyesi geliyor. Bu bant aralığında gezinen ons altın yeni bir haber akışı bekliyor. Nisan ayında barış hikayesi piyasaları manipüle edecek. Mart ayında korku ve algıyla yatırımcıya yüksekten alım yaptıranlar Nisan ayında barış haberleri ile operasyon yapacak.''

''Nisan ayında dövizle ticaret yapan, döviz ve altın ihtiyacı olan, yaz aylarında düğün yapacak olan, altın borcu olanlar iyi değerlendirmeli. Nisandan sonra eylül ayına kadar fırsat vermeden çok sert bir şekilde dalgalanarak yoluna devam edecek.''

BRENT PETROLDE YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ

Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle 140 dolar seviyelerini test etmiş ve 2008 yılında bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Brent petrol barış müzakereleri nedeniyle sakin seyrediyor. İslam Memiş ''Brent petrol 108 dolar seviyesinde. Kısa vade için 98 dolar seviyesi gündeme gelir. Ancak orta ve uzun vadede petrol fiyatlarında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz'' dedi.

İslam Memiş 'hiç konuşulmayan olaylar var' dedi ve uyardı: Bir an önce alın Enflasyon rakamları açıklandı, TÜİK'in verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 61,14 seviyesinde oldu. Enflasyonda problemin büyük olduğunu belirten İslam Memiş, "Hiç konuşulmayan olaylar var. Bunların çözülmesi gerekiyor" derken, "Emlak tarafında aslında bir balon yok, bu fiyatlar artmaya da devam edecek. Bir yıl içinde 3-4 kere uyardım, ev ihtiyacı olan bir an önce evini alsın, fiyatlar artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Altın ve dolara yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş tarih vererek son alım fırsatını duyurdu Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kurulan barış masasının olumlu havası piyasalarda etkisini sürdürüyor. Piyasalarda tansiyon düşerken İslam Memiş, Nisan ayını işaret ederek uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalardaki bahar havasının kısa süreceğine dikkat çekerek Nisan ayındaki alım fırsatını iyi değerlendirin dedi. İşte uzman isim İslam Memiş’ten gram altın ve dolar tahmini…