Türkiye Gazetesi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2021 yılında ev ve iş yerlerinde şebeke suyu ücretini yüzde 50 ucuzlattıklarını ve şuan suyun tonunu 1 TL’den verdiklerini söyledi. Öte yandan Sarı, Ramazan ayı boyunca vatandaşların şebeke suyunu ücretsiz kullanacağını söyledi.

“RAMAZAN BOYUNCA SU ÜCRETSİZ OLACAK”

Ramazan ayı boyunca şebeke suların ücretsiz olacağını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ramazan berekettir, bölüşmektir, paylaşmaktır diyoruz. Seçim vaatlerimizde bir şey söylemiştik, demiştik ki 'biz Ramazan aylarında su ücreti almayacağız', 3 yılımızda da bu geleneğimize devam ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz su ücretini Amasya'mızdaki 45 bin 584 haneden akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz. Ramazan ayının birinci gününden, bayram günleri de dahil olmak üzere 35 gün vatandaşımızdan su ücreti almıyoruz. Yine Kurban Bayramı müddetince de su ücreti almayacağız." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE EN UCUZ SUYU VERİYORUZ”

Ramazan ayında dostlukların pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Bizim başkanlık dönemimiz sürdüğü müddetçe gelenek olarak her yıl devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de en ucuz suyu veren biziz. 1 ton su 1 lira. Bu manada da Amasya'mıza verdiğimiz sözü tutuyoruz." dedi.

“MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Sarı, kartlı su sistemi kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini, bu kapsamda ortalama bir hesap yaptıklarını ifade ederek, "Kartlarına 25 ton su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Ali Özkan ise Başkan Sarı'ya teşekkür ederek, "Bu uygulama ramazan ayında bir nebze bizi rahatlatıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşı düşünerek yapılmış bir uygulama, bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

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