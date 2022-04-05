Türkiye Gazetesi

Yatırımlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk, son hamlesiyle herkesi ters köşe yaptı. Musk Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Musk bundan sonra alınacak kararla birlikte Twitter’ın yönetim kuruluna girecek ve kritik kararlara en büyük ortak olarak imza atacak.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunda görev yaptığı müddetçe ve görevi sona ermesinden 90 gün sonrasına kadar Elon Musk kişisel ya da grup olarak şirket hisselerinin yüzde 14.9’undan fazlasına sahip olamaz" denildi.

“HOŞ GELDİN ELON!”

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal yaptığı paylaşımda "Yönetimi @elonmusk paylaşmaktan heyecan duyuyorum! Elon ile geçtiğimiz haftalarda yaptığımız konuşmalar sayesinde, Yönetim Kurulumuza büyük değer katacağı netleşti. O, Twitter ve yönetim kurulunda tam da ihtiyacımız olan hizmete hem tutkulu bir inanan hem de uzun vadede bizi daha güçlü kılmak için yoğun bir eleştirmen olacak. Hoş geldin Elon!" dedi.

YÜZDE 9’UNU SATIN ALDI

Musk, Twitter’ın yüzde 9.2’sine denk gelen 73.5 milyon adet payı 2.8 milyar Dolar bedelle aldı. Satın alma ile birlikte hissede sert yükseliş yaşanırken fiyat da Hisse başına 50 dolara yaklaştı. Dün yüzde 25’in üzerinde primli seyreden Twitter için Musk yeni bir tartışmayı da ortaya attı.

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