Markanın 2022 yılı hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği  toplantıya; yurtiçi ve yurtdışından Gümüşsuyu Halı bayileri katıldı. Gümüşsuyu’nun, modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ve halı sektöründe trend oluşturacak 2022 yılı ürün kreasyonları Gümüşsuyu  bayileri tarafından da büyük beğeni topladı. Gümüşsuyu için 2022’nin çıkış yılı olduğunu ifade eden  Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, ‘Kalplere 70’iz’  mottosu ile 70’inci yılını kutlayan markanın, gelecek kuşakların  kalplerinde de yer edineceğini ifade etti.  Doğa’nın korunmasında Ecocycle Koleksiyonu ile dikkat çeken  Gümüşsuyu Halı, Uluslararası Bayiler Toplantısı anısına Fethiye Üzümlü’de 17 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturacak