Türkiye Gazetesi

Markanın 2022 yılı hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya; yurtiçi ve yurtdışından Gümüşsuyu Halı bayileri katıldı. Gümüşsuyu’nun, modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ve halı sektöründe trend oluşturacak 2022 yılı ürün kreasyonları Gümüşsuyu bayileri tarafından da büyük beğeni topladı. Gümüşsuyu için 2022’nin çıkış yılı olduğunu ifade eden Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, ‘Kalplere 70’iz’ mottosu ile 70’inci yılını kutlayan markanın, gelecek kuşakların kalplerinde de yer edineceğini ifade etti. Doğa’nın korunmasında Ecocycle Koleksiyonu ile dikkat çeken Gümüşsuyu Halı, Uluslararası Bayiler Toplantısı anısına Fethiye Üzümlü’de 17 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturacak