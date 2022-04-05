Türkiye Gazetesi

Malatya yılın ilk çeyreğinde 91 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yurt içinde ve dışında kuru kayısıya olan talebin devam ettiğine söyledi. Bu yıl mart ayında 7 bin 325 tonluk kuru kayısı ihracatına karşılık 36 milyon 464 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, "Bu yılın ocak, şubat ve mart ayında ise 18 bin 499 ton kuru kayısı ihraç ederek, 91 milyon 291 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladık" dedi.

ÖNEMLİ PAZAR ÇİN

Özcan, naturel kuru kayısı ihracatında Çin'in kendileri için önemli bir pazar olduğunu anlattı: "Çin'e 3 bin 792 ton kuru kayısı ihraç ederek 10 milyon 902 bin dolar gelir elde ettik. Çin, Uzak Doğu Pazarı'nda natürel ürün açısından bizim için önemli bir ülke. ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'da ise kuru kayısı ihracatında ilk 5'te yer aldı."

TMO, kuru kayısıyı 23 liradan alacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine verilen görev doğrultusunda ilk defa kayısı alımı yaptıklarını belirterek “2020 yılı dört numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz” dedi.

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın damağını tatlandırdı.