Türkiye Gazetesi

Rakamlar, zaman zaman yükselen "gıdamızı önce kendimize ayıralım, ihracatı azaltalım" çağrılarını da destekler nitelikte... Tarım sektörü, küresel çapta artan jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ortamında, geçen yılki güçlü ihracat performansına devam etti. İlk çeyrekte 8 milyar 374 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Tarım sektörünün altında yer alan faaliyet alanlarına bakıldığında; dört alanda yılın ilk çeyreğinde ihracat rekoru dikkat çekti. Bu dönemde;

> Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 833 milyon dolar, meyve-sebze mamulleri 606 milyon 450 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 403 milyon 251 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999 milyon 699 bin dolarla rekor ihracata imza attı.

> Yıllık bazda ihracat artışı rakamlarına bakıldığında; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 40,4, meyve sebze mamullerinde yüzde 38, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 16,4, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 48,4'lük yükseliş öne çıktı.

> Bu dönemde meyve-sebze mamullerinde 91 milyon 156 bin dolarla ABD, kuru meyve ve mamullerinde 56 milyon 903 bin dolarla Almanya en büyük alıcılar oldu.

Tarımda planlı üretim dönemi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda planlı üretim dönemine geçileceğini belirterek "Kimin nereye ne ekeceği belli olacak. Üretime kota getirilecek. Çiftçiye fark ödemesi yapılacak. Üretime gelir garantisi vereceğiz" dedi.