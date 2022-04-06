Türkiye Gazetesi

Erol Olçok Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftar programına İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren iş dünyasının aktörlerinin başarı hikâyelerini okuyucuyla buluşturan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, bu sayısında da bu geleneğini devam ettirirken "Yerel Kalkınmada Belediyelerin Önemi" başlığı altında incelenen ve konuyla pekişen buluşmada, Esenyurt Belediyesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmalara dikkat çekildi.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, yerel yönetimlerin ekonomiye katkısına dikkat çekti ve dergi olarak gerek yerel yönetimleri gerekse sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteği sürdüreceklerini dile getirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise "Çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek olan, bilimin ve teknolojinin sürekli geliştiği platformlar kuran, onların rekabetçi iş ve hayat şartlarında ayakta kalmalarını sağlayacak olanakları veya destekleri sunan bir yönetim anlayışını benimsiyorum" ifadesini kullandı. Esenyurt'un, Türkiye'nin toplam gayrisafi millî hasılasının yüzde 6'sını ürettiğini de vurgulayan Başkan Bozkurt "Bu ekonomik gücü anlatmak ve katkılarlabüyütmek,dahaçok çalışarak yüzde 6'lık oranı da artırmak istiyoruz" diye konuştu.

İş dünyasının kalbi bu lansmanda attı Ekonomi camiasının nabzını tutan İhlas Medya Grubu’nun “Türkiye’de İş Dünyası” dergisi, Almanya özel sayısı için Köln’de geniş katılımlı ve görkemli bir buluşmaya imza attı