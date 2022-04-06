Türkiye Gazetesi

Gram altın yatay seyrini sürdürerek 912 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, mayıs ve haziran ayını işaret ederek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİ

Bal, "Altın riskleri dengelemek adına tutulabilir ama tek başına altından oluşan bir portföyün yetersiz kalabileceği kanısındayım" diyerek şunları ifade etti:

Jeopolitik risklerle birlikte hızlı yükselen bir ons altın gördük. Özellikle 2070 dolara kadar çıktı ama son dönemde 1900 doların üzerinde seyrediyor. Rusya-UKrayna savaşının devam ediyor oluşu altın tarafındaki düşüşü sınırlayan bir etmen fakat bu savaş ortamı sona erer bir bir anlaşmaya varılırsa altın fiyatlarında yeniden bir düşüş olabilir.

ONS ALTIN MI GRAM ALTIN MI TERCİH EDİLMELİ?

Akşam'ın haberine göre; Burada altın tarafındaki fiyatlamalarda özellikle Fed cephesindeki sıkılaşma eğilimi altın tarafında biraz daha baskı oluşturabilir. Mayıs ve haziran aylarında Fed tarafından açıklanması beklenen faiz artırımı altında baskılamayı sürdürecektir. Bu da ons altından ziyade riskleri dengelemek adına gram altının tercih edilmesi daha doğru bir hamle olacaktır. Çünkü güvenli liman talebiyle ons altın ve dolar aynı yönde hareket edebiliyor ama Fed'in faiz artırımı doları güçlendirirken ons altını zayıflatabilir.

6 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 912 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6.127 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,53 değer kazanarak günü 1.932,8 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,21 düşüşle 1.926 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş altın ve dolar için 'zirveyi görecek' deyip tarih verdi Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş mayıs ayında gerçekleşecek fırtınanın eylül ayına kadar durulmayacağını ifade ederken Nisan ayının son fırsat olduğunu açıkladı.

'Altın fiyatları artacak' diyen kuyumcudan yeni tahmin: Bu tarihlere dikkat! Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte düğün sezonunun açılması kuyumcuları hareketlendirdi. Düğün hazırlığında olan çiftler kadar yatırım için de altını tercih edenler fiyatlarda düşüş mü olacak yoksa yükseliş devam mı edecek diye merak ederken, kuyumculardan önemli bir mesaj geldi. Kuyumcular, ilerleyen dönemde insanların birikimlerini altına yatıracaklarını belirttiler ve yükseliş öngörüsünde bulundular.