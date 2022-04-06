Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak edilmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Özellikle Buça’da ortaya çıkan son görüntüler Rus ordusunun savaş suçu işlediğine dair iddiaları güçlendirdi. Moskova’ya karşı yaptırımlar arttırılırken Brent petrolün varil fiyatında yükselişler başladı. Petroldeki bu yükselişle birlikte “6 Nisan benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? Motorin kaç TL? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıta zam gelecek mi?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ

Brent petrol fiyatları, Rus birliklerinin Buça’da işlediği savaş suçu iddialarının ardından Moskova’ya yönelik yeni yaptırım beklentileri oluştu. Hal böyle olurken Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 108 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul motorin fiyatı: 21,24

Ankara motorin fiyatı: 21,31

İzmir motorin fiyatı: 21,33

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 19,00

Ankara benzin fiyatı: 19,08

İzmir benzin fiyatı: 19,10

LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin ve motorin ne kadar? Benzinin 1 litresi kaç TL? Motorine zam geldi mi? 5 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmalar ise benzin ve motorin fiyatlarını etkilemişti. Araç sahipleride akaryakıt fiyatlarını yakın takibe aldı. Peki benzin ve motorinde indirim var mı? LPG’ye ne kadar zam geldi? Benzin kaç TL? Motorin ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

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LPG fiyatlarına zam mı gelecek? Akaryakıtta zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Brent petrolün varil fiyatındaki hareketli dalgalanma benzin ve motorini etkilemiş durumda. Araç sahipleri ise akaryakıt fiyatlarını yakın takibe aldı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre ise LPG fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor? LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir’de LPG fiyatları kaç TL? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…