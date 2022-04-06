Türkiye Gazetesi

Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Bursa’da 3 liradan, 4 liraya yükseldi.

Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.

EKMEK 3 TL

Bursa'da son 4 ayda 3 kere zamlanan ekmek fiyatı 3 TL'den satılıyor.

İstanbul’da simit 3,5 lira oldu İstanbul’da simidin ham maddelerine yapılan yüzde 300 zamdan sonra İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, simide yüzde 40’lık zam yaptıkları haberini doğruladı. Simidin fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar böyle görüntülendi Denizli’de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı