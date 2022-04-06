Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 61,14’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle akaryakıt ve gıda ürünlerine zamlar peş peşe geldi, asgari ücretteki rekor artış enflasyon karşısında adeta eridi. Hükümet bazı ürünlerde vergi indirimine gitti ancak bu da fiyat etiketlerini aşağıya çekmek için yeterli olmadı.

Enflasyon ve Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle artan fiyatlar sonrası 'asgari ücrete ek zam' gündeme geldi. BBC Türkçe'nin haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde 'asgari ücrete zam' konusunda iki farklı görüş dile getiriliyor.

BAKAN BİLGİN'DEN 'ŞİMDİLİK GÜNDEMDE YOK' MESAJI

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru gibi isimlerden konu ile ilgili olumlu sinyaller gelmiş, ardından kamuoyunda beklentinin yükselmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zammın olağanüstü koşullar ortaya çıkması halinde değerlendirilebileceğini, ancak şimdilik gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

ERDOĞAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçen hafta Özbekistan gezisi dönüşünde gazetecilere, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor, Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır" açıklaması yaptı. Ancak, "olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz" diyerek, açık kapı da bıraktı.

"YÜZDE 99 OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarındaki 'olağanüstü gelişme' vurgusuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna işaret ettiler.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden bir AK Parti yöneticisi, Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde olduğunu belirtti ve "Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden ‘Temmuz’da zam olacak mı?’yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp 'kararsıza' geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar.

'ENFLASYONU DAHA DA TETİKLEYEBİLİR' İDDİASI

AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde. Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye’ye özgü olmadığını savunan bazı parti kurmayları, zamların olabilecek en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini dile getiriyor.

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa, enflasyonu tetikleyeceği için oluşturacağı refahın birkaç ay süreceğine ve bir kısır döngüye dönüşebileceğine işaret ediyorlar.

Yaz ayları ile birlikte başta meyve ve sebze fiyatları olmak üzere düşüş olacağını vurgulanarak, "Enflasyonun durağanlaşabilmesi için ekonomik olarak asgari ücretin belli bir noktada durması gerekiyor" görüşü konuşuluyor. Zam oranının ise en az 750 lira olması düşünülüyor. Yani 4250 TL olan asgari ücret 5000 TL olabilir.

İlber Ortaylı'dan 'asgari ücret' çıkışı: İstanbul'da yasaklanmalı Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte kadına yönelik şiddete değinerek, "Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65’i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım" dedi.

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması Asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyona göre adım atarız Özbekistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir konuşulan asgari ücret zammı beklentisine ilişkin soruları cevapladı. "Asgari ücrette zam vakti aralık ayı" diyen Erdoğan, enflasyona göre adım atılacağına işaret ederek vatandaşların zor durumda bırakılmayacağını söyledi.