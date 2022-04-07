Türkiye Gazetesi

Dünya ekonomi piyasası, salgın sonrası yaşanan yıkıcı etkilerin rayına oturtulmaya çalışıldığı süreçte Rusya-Ukrayna krizi ile yeniden zorlu bir aşamaya girdi. Dünya çapında yaşanan tedarik krizleri ve enflasyon, alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Bu süreçte, emtia piyasalarında yaşanan yukarı-aşağı yönlü dengesiz gidişatın nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda yaşanacak gelişmelere ilişkin kritik öngörülerde bulundu. Mayıs ayını işaret eden Memiş, "Bu yıl özellikle döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar gelme ihtimali çok kuvvetli. Mayıs ayında yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir. 15-15.50 bantlarını konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

"MAYIS AYINDA KÜRESEL EKONOMİ FED'E ODAKLANACAK"

İslam Memiş, "Bu yıl özellikle döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar gelme ihtimali çok kuvvetli. İki ana sebebi var benim için. Birincisi; sebep enflasyon rakamları yükselmeye devam edecek. Tüm dünya piyasalarında bu şekildi. İkincisi FED faiz artırım süreci ile doların uluslararası piyasalardaki değer artışı devam edecek. Bir küresel borsalardaki sert satış dalgası Mayıs'ta başlarsa; o kırılmalar, bozulmalar başlarsa, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ister istemez Mayıs ayında yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir. 15-15.50 bantlarını konuşabiliriz Mayıs ayı için. Dövizle ticaret yapanı, dövize ihtiyacı olanı ilgilendiriyor. FED önümüzdeki aylarda bütün dünya ekonomilerinde daha çok konuşulacak ve daha çok etkili olmaya başlayacak. Mayıs ayında tamamen küresel ekonomiler FED'e odaklanacak. " ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞİN NEDENİ DOLAR ENDEKSİ

Finans Analisti İslam Memiş, kripto paralardaki düşüşü de değerlendirdi. Düşüşün kalıcı olmayacağını belirten Memiş, asıl hedefin 50-52 bin dolar aralığı olduğunu ve dolar, emtialar ve kripto paralar arasında üçlü bir yarışın olacağını söyledi.

Kripto paralardaki ani iniş-çıkışları değerlendiren Memiş, düşüşün nedeninlerine ilişkin şunları söyledi: Doların toparlanmasıyla alakalı olan bu süreçte, dolar endeksi yükseldiği için kripto paralarda bir yandan satış diğer yandan da kar satışı görüldü. Bitcoin, 34 bin 800 dolar seviyesinden 47 bin küsür dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Burada hem kar satışı görmemiz gerekiyordu hem de dolardaki değer artışının yansıması gerekiyordu. Ve nihayetinde 43 bin 400 dolar seviyesine kadar geriledi.

‘ÜÇLÜ YARIŞ OLACAK’

Kripto paralardaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, “Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Asıl hedef 50-52 bin dolar aralığı. Bu seviyeler görüldüğü zaman tabloyu tekrar okumak lazım ama yaz aylarına, biraz daha orta vadeye baktığımız zaman yaklaşık 3 aydır şu tezi paylaşıyoruz; dolar yani döviz kurları, emtialar (altın ve gümüş fiyatları) bir yandan da kripto paralar. Üçü beraber yarışacak. Çok karışık bir yıl olacak. Neyin ne olacağı kestirilemiyor şu anda. Ama görünen o ki kripto paralar da altın ve gümüş gibi emtialar beraber yarışan bir süreci devam ettirecek gibi gösteriyor” diye konuştu.

İslam Memiş altın ve dolar için 'zirveyi görecek' deyip tarih verdi Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş mayıs ayında gerçekleşecek fırtınanın eylül ayına kadar durulmayacağını ifade ederken Nisan ayının son fırsat olduğunu açıkladı.

İslam Memiş 'hiç konuşulmayan olaylar var' dedi ve uyardı: Bir an önce alın Enflasyon rakamları açıklandı, TÜİK'in verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 61,14 seviyesinde oldu. Enflasyonda problemin büyük olduğunu belirten İslam Memiş, "Hiç konuşulmayan olaylar var. Bunların çözülmesi gerekiyor" derken, "Emlak tarafında aslında bir balon yok, bu fiyatlar artmaya da devam edecek. Bir yıl içinde 3-4 kere uyardım, ev ihtiyacı olan bir an önce evini alsın, fiyatlar artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Altın ve dolara yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş tarih vererek son alım fırsatını duyurdu Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kurulan barış masasının olumlu havası piyasalarda etkisini sürdürüyor. Piyasalarda tansiyon düşerken İslam Memiş, Nisan ayını işaret ederek uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalardaki bahar havasının kısa süreceğine dikkat çekerek Nisan ayındaki alım fırsatını iyi değerlendirin dedi. İşte uzman isim İslam Memiş’ten gram altın ve dolar tahmini…