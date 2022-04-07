Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunda her geçen gün dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Aşılama oranı ise 147 milyonu aştı. Üç doz halinde uygulanan korona aşısı haritasında kırmızı renkte il kalmadı. Vaka sayısı ise 15 binin altında seyrediyor. İşte, güncel vaka ve vefat sayısı...

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Günlük olarak elde edilen verilerin yer aldığı turkuaz tabloda son olarak 229 bin test, 10 bin vaka, 41 vefat ve 14 bin iyileşen hasta sayıları yer almıştı. Beklenen 7 Nisan tablosu ise yayımlandı. Buna göre, 9.354 yeni vaka tespit edildi ve 36 kişi vefat etti.