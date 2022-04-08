Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Türk lirasıyla yapılan ticareti artış trendini sürdürüyor. 2021 yılı sonu itibarıyla Türk lirasıyla ihracat 66,8 milyar lira oldu. Aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat 116 milyar lira olarak belirlendi. Böylece TL ile dış ticaret hacmi 182 milyar lirayı buldu. Türk lirasıyla ticaret bu yılın ilk üç ayında da artış kaydetti.

> TL ile ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 72 yükselerek 24,9 milyar lira oldu.

> TL ile ithalat bu dönemde 42,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

> Dış ticaret hacmi ise 67,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk lirası deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız, belirleyici olacak, hiç endişe etmeyin. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi millî paramızla gerçekleştirdik. Türk lirasıyla yaptığımız dış ticaret hacmi, 183 milyar liraya ulaşmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

İhracatı TL ile yaptık dolara ihtiyaç azaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel para ile ticaret çağrısı karşılık buldu. Kendi para birimimizle yaptığımız küresel ticaret 150 milyar TL’ye dayandı. Ülke ve bölge sayısı da 205’i gördü. TL ile dış ticaret yapan şirket sayısı 21 bin 613 olarak kayıtlara geçti.