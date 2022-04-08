Türkiye Gazetesi

Türk otomotiv sektörü büyük bir başarıya daha imza attı. Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli fabrikalarında hattan indirdi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı. Ford Otosan, elektrikli yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 2 milyar avro tutarındaki yatırım planını bir yıl önce açıklamıştı. Söz konusu rakam, Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar duyurulan en büyük yatırım olması ile dikkat çekmişti. E-Transit ile ilk tam elektrikli ticari aracın üretimini tamamlayan Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, bu alandaki ilk tesis konumuna da ulaştı.

'SÜPER TEŞVİK'Lİ

Törende konuşan Bakan Varank “10 yıla yayılan büyük vizyonun ilk adımlarından biri bugün atıldı. Bu projeyi, süper teşvik kapsamına alarak sahiplendik. Elektrikli Transit, Türkiye’de üretilerek Avrupa’ya ihraç edilecek. Bu yatırım ile yan sanayide de 18 bin kişilik iş imkânı sağlanacak. 2030’da elektrikli otomobillerin toplam pazardan yüzde 30 pay alması bekleniyor. Türkiye de dünyadaki en büyük 14 otomotiv üreticisi arasında. Elektrikli araç pazarından Türkiye olarak aslan payını almaya talibiz. Otonom ve bağlantılı araçlar için regülasyonların devreye alınması, mevcut otomotiv üretiminin elektrikli araç üretmek için dönüşümü ve şarj istasyon ağlarının kurulumu, önümüzdeki hedefler arasında” dedi.

TÜRKLERİN ÜRÜNÜ

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki köklü ortaklığın simgesi olan Ford Otosan'ın 'ilk'leri başarmaya devam ettiğini vurgulayan Ali Koç ise "Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir virajdayız. Kocaeli fabrikası, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlıyor. E-Transit’in de böyle bir fabrikada üretilmesi önemli. Ford’un ilk elektrikli ticari modelinin Türk mühendisler tarafından üretilmesi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren gelinen noktanın özetidir. Diğer alanlarda işlerimiz olsa da biz kendimizi hep sanayici olarak gördük, ilk günden beri ülkenin sanayileşmesine önem verdik. Artık Ford Otosan, iç pazar için üreten şirket değil, küresel ölçekte bir üretim merkezine dönüştü. Türkiye’nin ticari üretiminin yüzde 74’ünü, ticari araç ihracatının ise yüzde 79’unu üstleniyoruz. Bugün hattan indirdiğimiz E-Transit, 2 milyar avroluk yatırımın ilk meyvesiydi" diye konuştu. Güven Özyurt da "Yakıt ve bakım maliyetlerini düşürmesi ile elektrikli araçlar, işletmelerin de giderlerini düşürüyor. Ürettiğimiz araçları ihraç ederek, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

BATARYA VE MOTORU MUSTANG'DEN

Törenle banttan indirilen E-Transit; van, çift kabin van ve kamyonet olarak üç farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulacak. E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip... 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile, 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj oluyor. Motoru ve bataryasını, Ford’un elektrikli otomobili Mustang Mach E’den alıyor.

İki otomobil devinden bütçeye uygun elektrikli otomobil adımı Japon Honda Motor ve Amerikan General Motors (GM) iş birliğine girerek "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek. Fiyatları 30 bin doların altında olan araçlar 2027 yılı itibariyle satışa çıkacak.