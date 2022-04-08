Türkiye Gazetesi

Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatında çift haneli düşüş dikkat çekti. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 70, İtalya'ya yüzde 24, İspanya'ya yüzde 22, Almanya'ya yüzde 44, Birleşik Krallık'a yüzde 33, Polonya'ya yüzde 20, Belçika'ya yüzde 38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail'e yüzde 10, Bulgaristan'a yüzde 84 ihracat artışı oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik "İlk çeyrekte avrodolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de hâlen devam ediyor" ifadesini kullandı.

Otomotiv, ihracatta liderliği bırakmıyor 2021 yılını zorlu geçiren otomotiv sektörü, ülke ihracatında 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini korudu.