Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Nisan haftasında 1,63 milyar dolar düşüşle 215,9 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarının 1,5 milyar dolar azaldığı görüldü. Değişimin büyük çoğunluğu son üç haftadır alım yönünde hareket eden tüzel kişilerin hesaplarında yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı bu dönemde 281 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1,3 milyar dolar azaldı. Öte yandan BDDK'nın haftalık verilerine göre 11 Mart’ta 561 milyar 869 milyon lira, 18 Mart’ta 581 milyar 166 milyon lira 25 Mart’ta 610 milyar 427 milyon lira olan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 1 Nisan’da 695 milyar 691 milyon liraya yükseldi. 1 Nisan haftasında TCMB'nin rezervlerinde de sınırlı artış izlendi. TCMB'nin brüt rezervi 108 milyar dolardan 108,9 milyar dolara yükseldi.

İslam Memiş'ten dolar tahmini: Mayıs ayını işaret edip, geleceği noktaya açıkladı Finans analisti İslam Memiş, önümüzdeki aylarda küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Dolar fiyatlarında da yukarı yönlü ataklar beklendiğine dikkat çeken Memiş, Mayıs ayında doların 15-15.50 bandında harelet edebileceğini ifade etti.