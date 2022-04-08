Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye’nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz Sondaj Gemisi, bakım işlemlerinin ardından Filyos Limanı’ndan bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle uğurlanacak. Hâlihazırda Karadeniz Gaz Sahasında devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç hâlinde yeni aramalar için de kullanılacak. Ayrıca, geçen haftalarda Filyos Limanı’na getirilen dev kuyubaşı vanası da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz’in derinliklerine indirilecek.

ÜÇ GEMİ AYNI ANDA GÖREVDE

TPAO envanterine Ekim 2018’de katılan Yavuz, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den uğurlanmıştı. Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak. Hâlihazırda Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi de yine Karadeniz’de Türkali-4 sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ise İstanbul’da bakımda. Öte yandan, Türkiye’nin derin denizlerde hidrokarbon aramada kullanılacak dördüncü sondaj gemisi de Türkiye’ye Güney Kore’den 1 ay önce yola çıkmıştı. Geminin önümüzdeki aylarda Türkiye'de olması bekleniyor.

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine çıkıyor! Karadeniz’de gaz arama çalışmaları yürütmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi, ilk seferi için gün sayıyor. Geçen yıl 7 Ekim’de Filyos Limanı’na demirlenen Yavuz Sondaj Gemisi, kule montajı için hazırlık çalışmalarına başlamıştı.