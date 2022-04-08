Türkiye Gazetesi

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

YALNIZCA 31 ARALIK 31 MART ARASINDA

Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT NEDİR?

Kur korumalı mevduat hesabı , Türk Lirası’nın vade sonunda dolar, euro veya sterlin karşısında faiz oranından daha fazla artması durumunda aradaki fark ödenmesini gerektiren, rekabetçi bir mevduat üründür.

Bu sayede birikimlerinin kur kaynaklı herhangi bir kayıp yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hesap sahibinin “yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması” gerekmektedir.

Bunun dışında Kur korumalı mevduatta kapsam genişliyor. Yabancı kişi ve şirketler de sisteme dahil olabilecek

Yabancı uyruklu kişi ve şirketler, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlar ile bu vatandaşların sermayedar olduğu şirketlerin döviz hesaplarının TL'ye dönüştürülmesine ilişkin YUVAM hesabı sistemine dahil olabilecekler.

Merkez Bankası'nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkında tebliğinde değişiklikler yapıldı.

Tebliğle, ilgili tebliğin tanım maddelerine yer alan “Yurt dışında yerleşik vatandaş” ibaresi “Yurt dışında yerleşik kişiler” olarak değiştirildi ve madde metnine, “bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler” ibaresi eklendi.

Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile bunların sermayedar olduğu yurt dışında bulunan şirketlerin yanı sıra bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının TL'ye dönüşümüne esas YUVAM hesabı açtırabilecekler.

Tebliğe eklenen fıkra uyarınca, Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

Kur korumalı mevduatta ilk ödemeler başladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat sisteminde ilk ödemelerin yapılmaya başlandığı bildirildi. Açıklamada, sistemde biriken paranın 591 milyar TL'ye ulaştığı aktarıldı.

Kur korumalı hesaplarda vade sınırı kaldırıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve dövizden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklemek amacıyla hazırladığı tebliğlerde değişikliğe gitti.