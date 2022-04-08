Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Savaşın piyasalara etkisi sürerken, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın savaş nedeniyle yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını duyurmasıyla petrol fiyatları 100 doların altına kadar geriledi. Brent petroldeki bu düşüş ise indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Akaryakıta indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte güncel 8 Nisan motorin ve benzin fiyatları…

ACİL DURUM REZERVLERİ DEVREDE

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından gerilemişti.

UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Yapılan açıklamanın ardından küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara kadar geriledi. Bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu.

8 NİSAN BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,00 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,08 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,10

8 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

8 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı geriledi: Akaryakıtta indirim sinyali Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda 101,81 dolara kadar geriledi. Bu gelişmenin akabinde yükselen petrol fiyatları sonrası akaryakıtta yaşanan artışların bu gelişmeyle birlikte tersine döneceğine dair beklenti oluştu.

Petrol fiyatlarında yükseliş! Benzin ve motorin fiyatı kaç TL? Akaryakıta zam gelecek mi? 6 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları Rus ordusunun savaş suçu işlediğine dair iddialar güçlenirken, Moskova yönetimine karşı yeni yaptırım kararı piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109 dolara kadar çıkarken piyasalarda baskı oluşmuş durumda. Petrol fiyatlarındaki bu sert dalgalanma ile araç sahipleri “Benzin ne kadar? Mazot, motorin, LPG kaç TL? Benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?” sorularını araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Brent petroldeki düşüşle akaryakıta peş peşe indirimler gelmişti. Peki petroldeki fiyat artışı sonrası benzin ve motorine zam gelecek mi? İşte 6 Nisan 2022 akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişmeler…

TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.