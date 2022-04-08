Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlarında Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor. Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor.

BİR DİLİM KARPUZ 40 LİRA

Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 40 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

İstanbullular 2021’de en çok domates ve karpuz tüketti İstanbul’da 2021 yılında meyvelerde en çok karpuz sebzelerde ise en çok domates tüketildi.

Karpuzlu’daki yangın kontrol altına alındı Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Karpuz peynir ikilisine dikkat! Yaz aylarının ideal ikilisi karpuz ve peynir aşırı tüketildiğinde sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.