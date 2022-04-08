Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz günlerde ulaşımda yüzde 40 zam kararı aldı. Alınan karar sonrasında İstanbul’da taksicilerin kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya yükselirken taksimetre açılış ücreti ise 7 liradan 9 lira 80 kuruşa çıktı.

9 NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksiciler, Bağcılar'daki servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

“YAKITA PARA YETMİYORDU”

İşlemlerini yaptırdığını söyleyen Yavuz Korkmaz, "Ücretle ilgili yeni ayarlarını yaptırdık. Zammı olumlu buluyorum. Yakıta para yetmiyordu" dedi. Zamdan aslında memnun olmadığını söyleyen Kenan Can Erzincan isimli taksici, "İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın. Mazota indirim yapılsın. Bu yapılan zamlar geri alınsın. Aslında memnun değilim. Vatandaş kısa mesafe 28 lira ödeyecek. Nasıl olacak. Acil durumda binilir" dedi.

Bayram öncesi şehirlerarası otobüs biletlerine zam! Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından şehirlerarası otobüs bileti fiyatları da yüzde 20 ile 30 arasında zamlandı. Buna göre en çok kullanılan güzergahlardan İstanbul-Ankara arası otobüs bilet fiyatları gelen son zamla beraber 220 liradan 300 liranın üstüne çıktı.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam gelmesiyle taksimetre açılışı 9.8 lira kısa mesafe ücreti 28 lira oldu.