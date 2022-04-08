Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları 140 dolara kadar çıkarak son 14 yılın rekorunu kırmıştı. Petroldeki bu yükseliş piyasalarda baskı oluştururken, bazı ülkeler fiyatların düşürülmesi için harekete geçti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aldığı son kararda 120 milyon varil petrolü altı ayda piyasaya sürme kararı almıştı. Alınan kararın detayları açıklandı.

KARARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Alınan kararın ayrıntılarında petrol fiyatlarını düşürmek için ABD, 60 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulunacak. Böylece ABD en büyük katkıyı sağlayan ülke olurken, Japonya 15 milyon varil petrol ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye de rezerv serbest bırakma kararına katılacak. Buna göre Türkiye, 4 milyon varil petrol ve petrol ürününü dolaşıma sokacak.

LİSTE 31 ÜLKEDEN OLUŞUYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayımladı.

Yayınlanan liste Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşuyor. IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.

SON 14 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı son 14 yılın zirvesini gördü. ABD'nin petrol sürme kararından bu yana, küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, art arda iki hafta boyunca geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altını gördü. IEA tarafından üye ülkelerin piyasaya sürmeyi taahhüt ettiği petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığı açıklandı.

LİSTEDE TÜRKİYE’DE VAR

60 milyon varillik taahhüdüyle piyasaya sürülecek miktarda en büyük katkıyı veren ülke olan ABD’yi Japonya 15 milyon varil petrolle takip ediyor. Türkiye de rezerv serbest bırakma kararına katılan ülkeler arasında yer alıyor. Buna göre Türkiye 3 milyon varil petrol ya da petrol ürünleri ile katkıda bulunacak. Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere karara katkı sağlayan başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

İşte listede bulunan ülkeler;

Brent petrol 100 doların altına düştü! Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Brent petrolde düşüş başladı. Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yaptığı son açıklamasında acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını söylemişti. Gelen açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir soğuma başladı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşle akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? Motorin ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 8 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrolün varil fiyatı geriledi: Akaryakıtta indirim sinyali Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda 101,81 dolara kadar geriledi. Bu gelişmenin akabinde yükselen petrol fiyatları sonrası akaryakıtta yaşanan artışların bu gelişmeyle birlikte tersine döneceğine dair beklenti oluştu.

Petrol fiyatlarında yükseliş! Benzin ve motorin fiyatı kaç TL? Akaryakıta zam gelecek mi? 6 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları Rus ordusunun savaş suçu işlediğine dair iddialar güçlenirken, Moskova yönetimine karşı yeni yaptırım kararı piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109 dolara kadar çıkarken piyasalarda baskı oluşmuş durumda. Petrol fiyatlarındaki bu sert dalgalanma ile araç sahipleri “Benzin ne kadar? Mazot, motorin, LPG kaç TL? Benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?” sorularını araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Brent petroldeki düşüşle akaryakıta peş peşe indirimler gelmişti. Peki petroldeki fiyat artışı sonrası benzin ve motorine zam gelecek mi? İşte 6 Nisan 2022 akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişmeler…