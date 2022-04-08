Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan açıklamada, küresel gıda fiyatlarının Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ile birlikte yükselişe geçtiği ve özellikle Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

FAO tarafından yapılan açıklamaya göre, martta şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

YAĞ FİYATLARINDA REKOR KIRILDI

Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının etkisiyle yağ fiyatları aylık yüzde 17,1, yıllık ise yüzde 37 artış gösterdi. Geçen ay küresel buğday fiyatları aylık yüzde 19,7 ve mısır, arpa fiyatları da yüzde 19,1 artarak rekor kırdı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiçek tohumu yağı fiyatlarının artması ve artan petrol fiyatları nedeniyle aylık yüzde 23,2 artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.

GIDA FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Şeker fiyatları ise büyük ihracatçılardan Brezilya realinin değer kazanması ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya’dan artan talebin tereyağı ve süt tozu fiyatlarını etkilemesiyle yüzde 2,6 yükseldi. Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 4,8 yükseliş gerçekleşti. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın son üç yılda küresel buğday ve mısır ihracatının sırasıyla yüzde 30'unu ve yüzde 20'sini gerçekleştirdiği vurgulandı.

UYARIDA BULUNMUŞTU

FAO, 11 Mart’ta Ukrayna’daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında artabileceğini uyarısında bulunmuştu.

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