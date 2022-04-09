Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir öngördükleri bir yılda Rusya-Ukrayna savaşının başladığını söyledi. Türkiye’nin turizm destinasyonlarının, özellikle de Antalya’nın bir dünya markası olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy “Krizlere karşı Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geçen ekim ayı itibarıyla alternatif pazarlar ve pazar çeşitliliği ile ilgili stratejilerimizi, eylem planlarımızı zaten hayata geçirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, son 2 senede 22 ülkede reklam yaptı. Bu sene itibarıyla da 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital programlarda çok yoğun tanıtıma başladı. Yine 26 ülkede 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörleriyle birlikte tanıtım kampanyalarını başlattık. Bu, Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya. Sonuçlarını da almaya başlıyoruz. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 2019’un üstünde rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Ersoy, Antalya’da sektör toplantısında yaptığı konuşmada “Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerinden vazgeçmedik. Devlet ile sektör ele ele verip, Covid-19 sürecinde olduğu gibi bu dönemde de hedefleri zorlayacağız. Maraton koşmamız gerekiyor. Biraz yorucu ama sonuçları orta ve uzun vadede çok iyi oluyor. Krizlerle hep karşı karşıya kalacağız. Bunun bir çözümü var, bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bir tane aşısı var, o da pazar çeşitliliği... Yapılan çalışmalarla geçen yıl 30 milyon turist, 24,5 milyar dolar gelir hedefine ulaşıldı. Şimdi Güvenli Turizm Sertifikasını yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikasına dönüştürmüş olacağız. Sektör temsilcileriyle detaylarını paylaşmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Turizmcinin gözü barış görüşmelerinde Bu yıl Ukraynalı beklemeyen turizmciler "Savaş devam eder ve olumlu gelişme olmazsa, 7 milyon beklenen Rusların ancak yüzde 30'u gelir. Oluşacak açığı, Avrupa ve Orta Doğu pazarı ile kapatabiliriz" dedi.