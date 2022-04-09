Türkiye Gazetesi

Yeni nesil perakende anlayışıyla tasarlanacak mağazada müşteriler teknolojiyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Vodafone’un ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek. Türkiye olarak Vodafone Grubu ülkeleri arasında Metaverse’te mağaza açan ilk ülke olacaklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Araştırmalara göre Metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakında hizmete sunacağımız Vodafone Metaverse Mağaza ile biz de Metaverse ortamında müşterilerimize Vodafone ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Metaverse’te Boğaz havası Metaverse’te çok özel bir sergi “kapılarını açtı”... Türkiye İş Bankasının 80 senelik resim koleksiyonundan hazırlanan NFT sergisi, dün ön izleme ile sanatseverlerle buluşmaya başladı.