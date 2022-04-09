Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi Türk turizm sektörünü zora soktu. 2021 yılında Türkiye'ye yaklaşık 4 buçuk milyon Rus turist gelirken, onu 2 milyon 897 bin turist ile Almanya ve 2 milyon 18 bin turist ile Ukrayna izlemişti. Savaşın turizm sektörünü sekteye uğratmasını istemeyen hükümet devreye girdi.

Sorunları aşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı. Rusya'dan turist getirmek için üç aşamalı yol haritası devreye alındı.

Üç adımda yol hatırası şöyle:

1- 300 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Sabah'ın haberine göre; bu kapsamda Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren, Anex, Pegas ve Coral gibi şirketler başta olmak üzere Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi desteği sağlanacak. Toplam 300 milyon dolarlık kredi paketiyle zor durumda kalan bu operatörlere destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu ve bankaların çalıştığı destek paketinin mayısın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

2- THY İLE KOLTUK ANLAŞMASI

Rusya'da ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargolar en çok havayolu şirketlerini etkilemiş durumda. Sigorta kapsamından çıkarılan havayolu şirketleri, uçuşlarını da askıya almak zorunda kaldı. Hal böyle olunca Rusya bayraklı Türk şirketlerinin ülkemize uçak yoluyla turist getirmesi zora girdi. Bu sorunun çözümü için Anex, Pegas ve Coral gibi dev tur operatörleri uzun zamandır Türk Hava Yolları (THY) ile görüşme halindeydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu tur operatörlerinin THY ile bir araya gelerek koltuk anlaşması sağladığı öğrenildi.

3- YENİ HAVAYOLU ŞİRKETİ KURULMASI

Bu kapsamda THY, bu üç şirkete 1.5 milyon koltuk ayırdı. Pegasus Havayolları ile Rus yapımı uçaklarla uçacak olan Rusya'daki özel havayolu şirketlerinin de 500 bin turist taşıması bekleniyor. Böylece, bu yıl için 2 milyon Rus turist sayısı garanti altına alınmış olacak.

Rusya'dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyacak olan havayolu şirketi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.

140 ülkede turizm seferberliği Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Savaş bahanesine sığınamayız. 140 ülkede çok yoğun tanıtıma başladık. Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalayacağız. İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez’de de 2019’un üstüne çıkacağız” dedi.

Turizmcinin gözü barış görüşmelerinde Bu yıl Ukraynalı beklemeyen turizmciler "Savaş devam eder ve olumlu gelişme olmazsa, 7 milyon beklenen Rusların ancak yüzde 30'u gelir. Oluşacak açığı, Avrupa ve Orta Doğu pazarı ile kapatabiliriz" dedi.