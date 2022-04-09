Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacak.
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
09.04.2022 - 19:02 | Son Güncelleme: 09.04.2022 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 koruma ve güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu.
Etiketler : Gelir İdaresi Başkanlığı,
846396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/846396.aspx
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