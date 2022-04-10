Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada yaptığı konuşmada ekonomiye dair kritik açıklamalar yaptı. "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor" diyen Bakan Nebati, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GEÇEN YIL YÜZDE 11 BÜYÜDÜ"

MÜSİAD'ın ortaya koyduğu performansın, Türkiye'nin son dönemlerde ortaya koyduğu performans ve mücadele alanlarıyla örtüştüğünü dile getiren Nebati, ülkenin 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmasını bildiğini ve son 20 senede üstün başarıları ortaya koyduğunu anlattı.

Nebati, zorluklarla karşı karşıya kalındığında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını belirterek Türkiye'nin Covid-19 salgını sürecinde ortaya koyduğu başarılı performansa dikkati çekti.

Salgın sürecinde bütün olumsuz yorumlara rağmen Türkiye'nin başarılı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Nebati, 2020 ve 2021 büyüme performansından bahsetti.

Nebati, tüm olumsuz söylemlere ve iddialara, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve sıkıntılara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek "yandık, bittik, öldük" şeklindeki söylemlerin aksine Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'e geldiğini, ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

"TİCARET DÖNECEK, FABRİKALAR İŞLEYECEK, İŞLER DEVAM EDECEK"

Bakan Nebati, hala belirli zorlukların olduğunu ancak Türkiye'nin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş geldi, patladı, dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta adeta bir dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda yine aynı söylemler başladı, 'yandık, öldük, bittik.' Bu ülke ne yanar ne biter ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli ne yapacağımızı biliyoruz. Tek istediğimiz, kol kola girmek, moral vermek, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi hissetmek ve hissettirmek. Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecek. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim."

"GENÇLERİN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu belirterek küresel krizin ortasında olduklarını, salgının etkileri azalsa da tedarikte, petrol fiyatlarında, mal temininde ciddi sorunlar yaşamaya devam ettiğini, fiyatlar her yerde yükseldiğini söyledi.

Pazardaki fiyatları bildiklerini dile getiren Nebati, "Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

Bakan Varank ve Bakan Nebati 'Togg’un direksiyonuna geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Togg’un Gemlik tesisini ziyaret etti. Direksiyon başına geçen bakanlar deneme sürüşü yaptı. Deneme sürüşüne iki öğrenci de eşlik etme fırsatını buldu.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kararlı adımlar atıyoruz Son dakika haberi: TÜİK açıkladı, Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,14’e yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atacaklarını dile getirdi.

Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım: Müjdelerimiz yakında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Müjdelerimiz var" diyerek heyecan uyandırdı.

Bakan Nebati müjdeleri sıraladı: Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız Şanlıurfa'da önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair müjdeler verdi. Nebati, "Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Kalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız inşallah" dedi.