Türkiye Gazetesi

Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir "Tesis, büyük ihtimalle gelecek yılın ilk çeyreğinde, gazı işleyip halkın kullanımına sunacak hâle gelecek. Yüzde 35-40 civarında inşaatımız bitti. Bunun önünde artık durabilecek bir engel görmüyoruz, bütün inşaatlar planladığımız gibi devam ediyor" diye konuştu. Demir, şu anda yaptıkları işin deniz tabanında kuyuları ve aynı zamanda borunun rotasını hazırlamak olduğunu dile getirerek "Rota içinde deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat hazırlama işimiz var. O da büyük ölçüde tamamlanacak ve haziran başında boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerini bağlayıp, ilk çeyrekte Karadeniz gazını buradaki tesise ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de göreve başlıyor! Yavuz sondaja hazır Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yarın yola çıkacak.

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki geldi Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi.