Türkiye Gazetesi

İŞKUR 2012 yılından bu yana İşbaşı Eğitim Programı adı altında bir çalışma yürütüyor. Program özellikle istihdam edilmekte güçlük çekilen grupların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırması açısından çok önemli. Cuma günkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle uygulamada karşılaşılan sorunların aşılıp daha verimli bir şekilde uygulanması sağlandı ve programda yeni bir döneme girildi. Söz konusu programın temel amacı, iş deneyimi olmayan kişilerin deneyim ve tecrübeyi doğrudan işbaşında kazanması ve işverenlerin de işe alacakları kişileri kendi işyerinde yetiştirmesi.

GÜNLÜK 163 TL ÖDEME

Akşam gazetesinin haberine göre; programa katılanlara eğitim boyunca günlük 163.59 TL ödeme yapılıyor. Eğer katılımcı öğrenci ise günlük ödeme 122.69 TL iken aynı zamanda işsizlik ödeneği alan kişilere günlük 81.80 TL ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneği alan kişilere daha düşük günlük ödeme yapılmasının nedeni kişinin aynı zamanda işsizlik ödeneği de alıyor olması ve program boyunca bu ödeneğin kesilmemesi. Geleceğin meslekleri kapsamındaki mesleklerde düzenlenen programlara katılan kişilere yapılan günlük ödeme tutarı ise 179.95 TL.

Program süresince bu kişilere iş kazası meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından yatırılıyor.

Ayrıca işsiz kişinin eşi ve çocukları da sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Ödemeler, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işverence İŞKUR'a bildirildiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde yapılıyor. Program devam ettiği sürece genel sağlık sigortası (GSS) ve iş kazası - meslek hastalıkları sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.

İŞKUR'dan istihdam hamlesi İŞKUR üzerinden yapılan alımlarda işten çıkarmalar zorlaşıyor. Buna göre işveren işçiyi 3 aylık talep etmişse 6 ay, 6 aylık talep etmişse 12 ay ve 9 aylık talep etmişse 18 ay çalıştırmak zorunda kalacak.

İŞKUR’dan acil eleman alımı duyurusu: 130 bin personel alınacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde açık iş pozisyonları için ilana çıktı. İŞKUR 130 bine yakın personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR'dan 2 bin 870 lira! Siz de alabilirsiniz İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-95 lira harçlık, annelere ayrıca aylık 400 lira kreş desteği veriyor. Aylık 780-2 bin 870 lira arasında ödeme oluyor.