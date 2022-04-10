Türkiye Gazetesi

Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte daralmaya doğru giderken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyon rakamlarına karşı sabit duruş sergilemeye devam ediyor. Piyasalar ise Fed’in açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Fed’in enflasyona karşı duruşu ise varlık fiyatlarını etkileyen ana unsur olmaya devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarını yayımlayan Fed, 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği ve aylık 95 milyar dolarlık bilanço küçültme sürecinin başlayacağı beklentileri oluşturmuştu.

PİYASALARDA SAVAŞ ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı da yatırımcıları etkilemeyi sürdürüyor. Rusya’nın saldırılarından sonra ABD ve Batılı ülkeler Moskova yönetimine karşı yeni yaptırımlar alacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından piyasalarda risk arttı.

İngiltere son attığı adımlar Rusya’nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD ise Putin’in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.

PETROL VE ALTINDA SON DURUM

Rusya’ya alınan yaptırımlarla birlikte piyasalarda arz ve talep yönlü baskılar yol açan petrol fiyatları, Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşadı. Yaşanan düşüşle Brent petrol 98,3 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı şahinleşen Fed'e karşın yükseliş eğiliminde hareket ederek, haftayı yüzde 1,3 artışla 1.947,30 dolardan kapattı.

“FED ENFLASYONLA MÜCADELESİNİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEK”

Gözler bu hafta Fed’in kritik faiz kararına çevrilmiş durumda. Öte yandan gözler bir yandan da salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. ABD tahvil piyasaları resesyon endişesini bu hafta da fiyatlamayı sürdürdü. Bazı varlıklarda getiri eğrisi düzelse de bazılarında getiri eğrisi tersine döndü.

Aynı zamanda Fed yetkilileri bir hafta boyunca faiz kararı hakkında görüşlerini açıkladılar. Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret eden Brainard, "Fed, enflasyonu düşürmek için para politikasını düzenli olarak sıkılaştırmaya devam edecek. Mayıs toplantısından itibaren de bilanço hızlı şekilde küçültülecek." dedi.

ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, ülkede fabrika siparişleri yüzde 0,5, dayanıklı mal siparişleri ise yüzde 2,1 geriledi. ABD'nin dış ticaret açığı ise şubatta 89,2 milyar dolar oldu. Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,27, Nasdaq endeksi yüzde 3,86 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. 11 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, salı hazine bütçe dengesi, çarşamba Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

BIST 100 ENDEKSİ REKORA KOŞUYOR

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste altıncı haftaya taşırken, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını da yukarıya taşıdı. Gelecek hafta ise pazartesi ödemeler dengesi, salı sanayi üretimi verileri ve perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. BIST 100 endeksi banka ve holding hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'daki işlem gören şirketlerin oldukça ucuz olmasının yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve batılı devletlerle olan bazı sıkıntıların giderilmesinin pay piyasalarında karşılık bulduğunu söyledi.

FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, şubatta cari işlemler hesabının 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.410 ve 2500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde ayrıca pazartesi işsizlik ve cuma konut satışları ile bütçe dengesi verileri takip edilecek.

Kestiği ağacın altında kalıp öldü Zonguldak'ta bir şahıs, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor! Suni gübreyi bitirecek... Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor.

Sel suları altından ceset çıktı, vatandaşlar dehşete kapıldı Kastamonu'da bulunan bir çada kadın cesedi bulundu. Cesedin, sel sularıyla sürüklenerek geldiği öğrenildi.