Türkiye Gazetesi

Malezya, Suudi Arabistan, BAE ve Endonezya endeksteki liderliğini sürdürdü. DinarStandard’ın hazırladığı Küresel İslam Ekonomileri Durum Raporuna göre, Türkiye'nin ilk 5 ülke içerisinde girmesindeki en büyük pay; tesettür sektörü, helal gıda ve Müslüman dostu turizm sektörlerindeki öncü konumunun yanı sıra İİT içerisindeki en yüksek inovasyon puanlarından birine sahip olmasından kaynaklandı. Müslümanlar, 2021'de etik tüketim ihtiyaçlarına dayalı gıda, giyim, turizm, ilaç ve diğer yaşam tarzı sektörlerinde toplamda 2 trilyon dolar harcadı. Harcamaların yıllık ortalama yüzde 8,9'luk bir büyüme oranı ile 2025’te 2,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

'Helal'de 7 trilyon dolarlık fırsat Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, sektör oyuncularını ve bir araya getiren 6. Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da başladı.