Türkiye Gazetesi

Dolar geçtiğimiz hafta dolar endeksinin yaklaşık 2 senenin zirvesine çıkmasına paralel bir şekilde 14.69 liradan 14.80 liraya kadar yükselmişti.

DOLAR 14,74

Serbest piyasada 14,7400 liradan alınan dolar 14,7420 liradan satılıyor. 16,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0550 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0520 lira olmuştu.

Bugün yurtiçinde Merkez Bankası'nın açıklayacağı, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek.

Dünyada ise Çin'de devam eden salgın önlemleri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine ilişkin son gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Piyasalar için kritik hafta geldi çattı! Altın ve doları doğrudan etkileyecek Rusya ile Ukrayna savaşı ile birlikte artan enflasyon rakamları küresel piyasaların elini kolunu bağlamış durumda. Gözler merkez bankalarına çevrilirken, Fed’in enflasyona karşı sabit duruşu fiyatları etkilemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda enflasyon rakamlarına bağlı olarak inişli çıkışlı süreçlerden geçen altın ve dolar, yine Fed’in kritik kararına odaklanmış durumda. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz karına odaklamış durumda. Yapılan tahminlerde faizin sabit bırakılması bekleniyor.

Enflasyon endişesi yönünü değiştirdi! Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı ABD'de Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde açılan para musluklarının enflasyon baskısıyla yeniden kapanmaya başlayacak olması, dolar endeksini yukarı yönlü harekete geçirdi. Öyle ki endeks Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıktı.