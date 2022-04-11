Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,2

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.

Organize büyüme... Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırılırken, OSB, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002’de sadece 192 Organize Sanayi Bölgesi olan Türkiye’de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. Sadece son iki yılda kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye’deki OSB sayısı 332’ye, işletme sayısı da 44 bin artışla 55 bin 562’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl OSB'ler 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı.