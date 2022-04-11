Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla patlayan Brent petrol inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. Son 14 yılın rekoru kırarak 140 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol fiyatları, OPEC üyesi ülkelerin üretimi arttırma hamlesi ve ABD’nin yedek rezervleri piyasaya sürme kararı sonrasında sert düşmüştü. Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol fiyatlarını düşürmek için attığı yeni adım sonrası Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 100 doların altını gören Brent petrol 102,78 dolar seviyesinde haftayı kapattı.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Çin’deki salgın haberleriyle yeni haftaya yüzde 2’nin üzerinde kayıpla başlayan Brent petrol gün içinde en düşük 99,80 en yüksek 102, 90 seviyelerini gördü. Brent petrol düştü mü? diye merak eden vatandaşlar Brent petrol kaç dolar? şeklinde araştırma yaptı. Brent petrol fiyatı saat 09.31 itibarıyla 100,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Benzin ve motorine en son 1 ve 2 Nisan’da indirim yapılırken vatandaşlar Akaryakıtta indirim var mı? diye merak edip aramalar yapıyor. Brent petroldeki bu düşüş benzin ve motorine indirim olacak mı sorusunu vatandaşın yeniden gündemine soktu.

11 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

MOTORİNE 1,04 İNDİRİM BEKLENİYOR

Enerji piyasasında petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesiyle gözler akaryakıta çevrildi. Motorinde indirim beklentisi oluşurken akaryakıt fiyatlarına son olarak 2 Nisan’da benzine 80 kuruşluk indirim gelirken, 4 Nisan’da otogaza (LPG) 63 kuruşluk zam gelmişti. Bu kapsamda Türkiye’de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,04 indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin benzin ve LPG'ye yansıması beklenmezken, benzinde şu an pompada 19.00, motorin 21.28, LPG ise 12.10 TL uygulanıyor.

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden elde edilen verilere göre 11 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle;

11 NİSAN BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 18,99 TL

Ankara: 19,08 TL

İzmir: 19,10 TL

11 NİSAN OTOGAZ (LPG) FİYATLARI

İstanbul: 11,77 TL

Ankara: 11,83 TL

İzmir: 11,63 TL

Brent petrolde yükseliş! Benzin ve motorine zam geldi mi? Benzin kaç TL? 11 Nisan akaryakıt fiyatları Küresel piyasaların yakından takip ettiği Brent petrol fiyatları, geçen hafta 100 doların altına kadar gerilemişti. Yaşanan düşüşün ardından petrol fiyatları tekrardan 100 doların üstüne çıktı. Fiyatlardaki bu artış ise benzin ve motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim oldu mu? Benzinin 1 litresi kaç TL? Benzin ve motorin ne kadar? Motorinde indirim olacak mı? İşte 10 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları…