Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.

ALTIN FİYATLARINI REKOR SEVİYELERE GERİ ÇEKECEK

Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi. Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN

Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1,49 oranında kazandırdı. Gram altın 11 Nisan Pazartesi sabahı 921 lira seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN

Bir süredir 1915-1945 dolar bandının dışına nadiren çıkarak oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izleyen ons altında hareketlilik yeniden artmış durumda. Altının ons fiyatı yeni haftaya 1941 dolardan başladı.

Piyasalar için kritik hafta geldi çattı! Altın ve doları doğrudan etkileyecek Rusya ile Ukrayna savaşı ile birlikte artan enflasyon rakamları küresel piyasaların elini kolunu bağlamış durumda. Gözler merkez bankalarına çevrilirken, Fed’in enflasyona karşı sabit duruşu fiyatları etkilemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda enflasyon rakamlarına bağlı olarak inişli çıkışlı süreçlerden geçen altın ve dolar, yine Fed’in kritik kararına odaklanmış durumda. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz karına odaklamış durumda. Yapılan tahminlerde faizin sabit bırakılması bekleniyor.

Uzman isimden altın tahmini! Gram mı ons mu tercih edilmeli? Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle altın fiyatlarında bir gerileme olacağını ifade ederek ons altından ziyade riskleri dengelemek adına gram altının tercih edilmesinin daha doğru bir hamle olacağını ifade etti. Peki 6 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları nedir? İşte detaylar