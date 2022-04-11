Türkiye Gazetesi

İlk faaliyetlerine akaryakıt sektöründe finansal aracılık yaparak başlayan Upenerji, taşıt tanıma sistemleri üzerinden son kullanıcıya bir çok ödeme seçeneği ile desteklenen avantajlı fiyatlar sunmayı hedefliyor.

AKARYAKIT VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ EKİP

20 yılı aşkın sektör tecrübesi bunulan Upenerji Genel Müdürü Suat Dolu, Sektör için geliştirdikleri yeni ürün ve servislerle bayilerin karlılığını artıracak, finansal maliyetlerini azaltacak çözümler sunacaklarının altını çizdi. Dijitalleşen dünya trendlerine paralel olarak Akaryakıt İstasyonlarını dijital çözümlerle buluşturacakları örnek istasyon ile kullanılabilecek her türlü teknoloji ve finansal çözümleri gerçek ortamda kullanıcıları ile buluşturacağını da ekleyen Suat Dolu “sektörün teknolojiye ve hıza çok ihtiyacı var, 24 yıllık deneyimimizi akaryakıt ve lojistik çözümlerimizi daima ileri taşıyacak şekilde kullanacağız.” dedi.

MALİYETSİZ VE HIZLI ÇÖZÜMLER

Upenerji, Lojistik Sektöründeki tahsilat zorluğu ve fonlama maliyetlerini yönetmek için geliştirdiği çözümler sayesinde, bu şirketlere operasyonlarını daha verimli yönetmek için hem ek maliyetsiz hem de hızlı çözümler sunarak vazgeçilmez İş Ortağı olma hedefi ile ilerliyor.

Upenerji, Akaryakıt Finansal aracılığı yapmak üzere. Şirket, 2021 yılında Kurumlara Sadakat çözümleri sunmak üzere kurulan Moneybo Kurumsal Hizmetler A.Ş’nin iştirakidir.