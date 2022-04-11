Türkiye Gazetesi

New York Fed, mart ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, ABD'de gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,6 puan artışla yüzde 6,6'ya çıktı.

BİR ÖNCEKİ AY 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖÖRMÜŞTÜ

Böylece, bir önceki ay 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3,7'ye geriledi.

Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri, şubat ayında sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3,8 olmuştu.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 6,4'ten yüzde 7,7'ye yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte hızlanması beklenirken gıda ve benzin fiyatlarının yüzde 9,6'şar artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise neredeyse yatay bir seyir izleyerek yüzde 10,2 oldu. Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti ise yüzde 6'ya yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede yarın açıklanacak mart ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

Enflasyon endişesi yönünü değiştirdi! Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı ABD'de Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde açılan para musluklarının enflasyon baskısıyla yeniden kapanmaya başlayacak olması, dolar endeksini yukarı yönlü harekete geçirdi. Öyle ki endeks Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

Merkez Bankası'ndan kritik rapor! Enflasyondaki artışa etki eden 3 grup sıralandı Merkez Bankası, enflasyon verilerini yorumladığı Fiyat Geliştirme Raporu’nda, enflasyonun yükselişindeki en belirgin 3 unsuru sıraladı. Raporda en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığını vurguladı. Ayrıca emtia fiyatlarındaki artışın da jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da belirginleştiği vurgulandı.

Enflasyona savaş faturası Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan petrol ve gıda fiyatları, Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 60'ın üzerine taşıdı. Geçen yılın son çeyreğinden iti- baren TL’de gerçekleşen değer kaybına, emtialardaki dolar bazlı yükseliş de eklendi. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip edinci ülke olarak kayıtlara geçti. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor.