Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Çip başta olmak üzere ham madde krizi ve tedarikte yaşanan problemler, otomotivde üretimi olumsuz etkiledi. Bu yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi yüzde 12,4, ihracatı da yüzde 14 azaldı. Sadece otomobil üretimi ise yüzde 21,5 gibi yüksek bir oranda azalarak, 166 bin 363 adet oldu. Döviz kurundaki yükselişle beraber bütün bu gelişmeler; araç arzında azlığı, fiyatlarda da pahalılığı beraberinde getirdi. Bayilerde sıfır otomobil bulamayan vatandaş ikinci ele yöneldi. Bayram ve yaz mevsimi öncesi araba sahibi olmak isteyenler, galerilerin kapısını çalmaya başladı. Hâl böyle olunca ikinci el otomobil fiyatları da arttı. Fiyatlar, geçen yıla göre ortalama yüzde 30 yükseldi.

NE OLSA SATIYORUZ

C&M Motors’un sahibi İlhan Öz, satışların iyi olduğunu belirterek “İlana veya dükkâna koyduğumuz araba anında satılıyor. Eskiden boyalı arabayı bile satamazken, şimdi takla atmış araba peynir ekmek gibi gidiyor. Artık insanlar detaya çok bakmıyor. Araba kazalıymış, takla atmış, önemsemiyorlar. Çünkü araba ihtiyacı artıyor ama bayide araba yok. Olsa da fiyatlar uçmuş durumda. Biz de elimizde olanı satıyoruz” dedi. Galericilerin pert araçları toplayarak bile sattığını söyleyen Öz “Bu, dolandırıcılık değil. Sigorta şirketinden alıp, topluyorlar. Açıklama kısmına da yazılıyor. ‘Araç pertten tamirli’ diye... Fiyatlarını da piyasa bedelinin altında veriyorlar zaten” diye konuştu.

KİRALAMA DA ÇÖZÜM

Ağırlık olarak 250-400 bin liralık araçların satıldığını ifade eden Öz “En çok talep sedana. Aile otomobilleri satılıyor. Ayrıca kiralama sektörüne de talep arttı. Araba alamayan, kiralamaya yöneliyor" dedi.

Türkiye otomobil pazarında elektrikli araç devri İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynaması beklenen elektrikli otomobiller ülkemizde de gün geçtikçe daha çok satılıyor. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 243,9 artışla 1.073'e yükselirken, hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 azalışla 11 bin 227'ye geriledi.

Otomotive çip ve parite engeli Otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk üç ayında ise ihracat, yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.