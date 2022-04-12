Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi ve temmuz zammı yaklaşıyor. Temel gıda ürünlerine ve faturalara gelen zamlardan yakınan emekliler, ödemelerde artış bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kâzım Ergün, milletin 2021’i mumla aradığını belirterek “2021’in satın alma gücü çok daha yüksekti. Asgari ücret arttı, emekliler ve memurlar zam aldı ama zam daha emeklinin, işçinin, memurun eline geçmeden eridi. Akıl almaz bir hayat pahalılığı var. Hayat yüzde 100’ün üzerinde pahalandı. Dün 10 liraya alınan ürün, bugün 20 liraya alınamıyor. Yılın başından bu yana elektriğe ve doğalgaza ne kadar zam yapıldığı kayıtlarda var. Kiralar da uçtu. Bir arabanın benzin deposu eskiden 300-400 liraya dolarken, şimdi deposuna göre 1.300- 1.400 liraya doluyor. Zam gelmeyen hiçbir madde kalmadı” açıklamasını yaptı.

Bayram ikramiyelerinin yaklaştığına dikkat çeken Ergün “Bayram ikramiyesi ilk verilmeye başladığında bu parayla bir kurban alınabiliyordu. Şimdi ödenen 1.100 lira ile kurbanın yarısı bile alınamaz. Hesap edildiğinde her yıl TÜFE oranı ikramiyenin üzerine koyulsaydı, bu yılın temmuz ayındaki oranla birlikte miktar neredeyse 2.500 liraya çıkıyor. Emekli, 2.500 lira bayram ikramiyesi istiyor” dedi. Emeklilerin temmuz zammı beklentisiyle ilgili de konuşan Ergün “Üç aylık enflasyon yüzde 22,81’e çıktı. Kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon, bu gidişata göre yüzde 40’ın üzerinde çıkacak. En düşük emekli maaşı 2.500 lira. Yüzde 40 zam alsa bin lira zam gelir. Bu para daha vatandaşın eline geçmeden gitti. Emekliler, en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor” diye konuştu. Ergün, yüzde 4 oranındaki ek ödemenin de yüzde 10’a yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Toplantıda öncelikli olarak bölgesel gelişmeler ele alınacak ve ekonomiye ilişkin gelişmeler konuşulacak. Yarınki Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de ele alınacak. Vatandaşlar Kabine Toplantısı "Ne zaman yapılacak? kabine toplantısının tarihi belli oldu mu ?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam Nisan ayının son haftası hesaplara yatması beklenen 2022 emekli bayram ikramiyelerinin yıl sonu enflasyonu baz alınarak 1.500 TL'ye çıkması bekleniyor.