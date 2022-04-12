Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye’nin dünya çapındaki en önemli markası ve bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları’nda (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, gelecek dönem hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) yönetimi olarak ziyaret ettiğimiz Bolat, uçuş noktalarından turizmin geliştirilmesinde aldıkları inisiyatife kadar birçok konuda sorularımızı cevaplandırdı. Rusya’dan bu yıl için 7 milyon civarında turist beklentisinin, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gerçekleşmeyeceğinin ortaya çıktığını ancak bunun için de THY olarak aksiyon almayı planladıklarını anlatan Bolat, şunları söyledi: Rus turistleri ülkemize daha çok Rus ve Türk şirketlerinin yönetimindeki charter uçaklar taşıyordu. Bu uçaklar Batı’dan kiralıktı, ambargo sebebiyle uçuşlar durunca, ülkemize gelmek isteyen Rus turistler için alternatif üretmemiz gerekiyordu. Biz de yaklaşık 3 milyon turisti taşımak üzere planlama yapıyoruz. THY mülkiyetindeki uçaklarımızla Rus turistleri ülkemize getireceğiz. Çünkü gelmek istiyorlar.

KARGO 1 DOLARDAN 7 DOLARA

THY’nin iştiraklerinden biri olan Turkish Cargo da hızlı büyüyor. Pandemi döneminde yolcu uçaklarıyla kargo taşıyan ve ihracatçının bir anlamda eli-ayağı olan Turkish Cargo, şimdi büyük taleple kilogram başına taşıma bedelini 1 dolardan 7 dolara kadar yükseltmiş durumda. Yeni dönemde yatırım ve ortaklıklara da sıcak bakıyor. İlave yatırım olmaksızın 10 adet 777 tip uçağı kargo için kullanmaya başlamayı planlayan şirket, Teknik AŞ'yi bir dünya markası hâline getirmeyi, Anadolujet'le Avrupa'da yeni noktalara uçmayı planlıyor. Yaptıkları yatırımla mevcut 12 kiloluk koltuk yerine 7,5 kilogramlık koltukları kullanacaklarını, bunun da bir uçakta 800 kilogramlık avantaj getireceğini belirten Bolat,“Koltuk yerine yük taşırız. 800 kilogram, 1 dolardan 800 dolar, 7 dolardan 5.600 dolar” örneğini verdi.

PANDEMİ ÖNCESİNİ YAKALIYOR

Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmadan önce, genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bolat, ne adaptasyon sürecine ihtiyaç duymuş, ne de yeni bir hazırlığa. İlker Aycı döneminde bütçeyi birlikte hazırladıkları için bu bütçe hedefiyle çalışmaya başlayan Bolat “Ben göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Ancak biz pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an iyi gidiyor. O açıdan da pilot ihtiyacı çıktı yeniden alımlara başladık. Dünyada beklenmedik bir kriz çıkmazsa 2019 rakamlarını konuşabiliriz tekrar” dedi.

TURİZM TANITIM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, hedeflerini anlatırken, sadece yönetimindeki THY'yi değil, ülke turizmini de kapsayan bir vizyon çizdi. Türkiye'nin muazzam potansiyelinin harekete geçmesi için hedeflerini şöyle anlattı: Sağlık ve öğrenci turizmi çok önemli. Ülkemiz sağlık hizmetleri bakımından hem çok kaliteli hem de Avrupa'ya göre oldukça ulaşılabilir fiyatlarda. Sağlık turizmi için gelene diyeceğiz ki; ailenle gel, onlar da burada tatilini yapsın. Yine aynı şekilde Türkiye'de çok önemli üniversitelerimiz var. Öğrencilerin ailelerinin de çocuklarının yaşadığı ülkeyi görmesi için avantajlı fiyatlar sunacağız. Türk dizilerimiz malum. Güney Amerika'da büyük izlenme kitlesine sahip. Bunu kullanacağız. Panama'ya eskiden Bogota aktarmasıyla gidiyorduk, şimdi direkt uçacağız. Bunun yanı sıra Mezopotamya bölgesini Kuzey Avrupa ülkelerine tanıtmak istiyoruz. Çünkü terör örgütü o ülkelerde çok etkin. Örgütün sebep olduğu yargıyı kırmamız gerek. Bir de Türkiye'den transit uçacak yolculara ‘Gelin, kanaklamanız bizden. İstanbul'u gezin, bir gün kalın, sonra gidin’ diyeceğiz. Bugün İstanbul'da bir günlük tur atıyorsa, mutlaka yeniden gelmek isteyecektir. Konaklamasını uzatmak isteyenlerden de cüzi bir miktar talep ediyoruz.

BİR DÜNYA MARKASI DAHA

Mutfak hizmetleri, koltuk ve uçak içi eğlence şirketini tek çatı altında birleştireceklerini ifade eden Ahmet Bolat, planlarını şöyle anlattı: Uçaklar satın alınırken içleri boş oluyor. Koltuk, eğlence sistemi ve diğer aksamlar, farklı firmalarca verilen tekliflerle yapılıyor. Tüm bunları tek elden yapmayı planlıyoruz. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAİ) ve Kibar ile görüşüyoruz. Birleşme ile oluşan markayı dünyaya açacağız.

THY'nin 25 Mart'tan itibaren Tokat seferlerine başlıyor Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Proje hazır, anlaşmalar tamam: Rus turist getirene kredi desteği Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi nedeniyle bu iki ülkeden çok sayıda turist alan Türkiye sıkıntıya girdi. Turizm sektörünün zorluk yaşamasını önlemek isteyen hükümet, Rusya'dan turist getirmek için üç aşamalı yol haritasını devreye alıyor.