Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte hareketli bir dalgalanma seyreden Brent petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkmıştı. Dün yaşanan sert düşüşle petrol fiyatları 98 dolara kadar geriledi. Petroldeki bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen indirim ise dün gece yarısında geldi. Gelen son dakika bilgisine göre, motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi. Gelen indirimle birlikte araç sahipleri, “Motorine indirim geldi mi? Motorin kaç TL? 1 litre benzin kaç TL? İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar?” sorularını sormaya başladı. İşte 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, brent petroldeki sert dalgalanma sürüyor. İki ülke arasında oluşan olumlu hava petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Petrolde yaşanan düşüşle dün gece yarısında motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Motorine gelen indirim ile araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da motorin fiyatları ne kadar oldu? İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorine gelen indirimle birlikte benzinde de indirim beklentisi oluştu. Peki benzin fiyatları şuan ne kadar? İşte güncel fiyatlar; İstanbul’da benzin litre fiyatı 19,01, Ankara’da benzin litre fiyatı 19,10, İzmir’de benzin litre fiyatı 19,12 TL’den işlem görüyor.

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yoğunlaşması ve ılımlı mesajlar ateşkes umutlarını güçlendirdi. Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrolde yükseliş! Benzin ve motorine zam geldi mi? Benzin kaç TL? 11 Nisan akaryakıt fiyatları Küresel piyasaların yakından takip ettiği Brent petrol fiyatları, geçen hafta 100 doların altına kadar gerilemişti. Yaşanan düşüşün ardından petrol fiyatları tekrardan 100 doların üstüne çıktı. Fiyatlardaki bu artış ise benzin ve motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim oldu mu? Benzinin 1 litresi kaç TL? Benzin ve motorin ne kadar? Motorinde indirim olacak mı? İşte 10 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları…

Brent petrol 100 doların altına düştü! Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Brent petrolde düşüş başladı. Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yaptığı son açıklamasında acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını söylemişti. Gelen açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir soğuma başladı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşle akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? Motorin ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 8 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol fiyatlarında yükseliş! Benzin ve motorin fiyatı kaç TL? Akaryakıta zam gelecek mi? 6 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları Rus ordusunun savaş suçu işlediğine dair iddialar güçlenirken, Moskova yönetimine karşı yeni yaptırım kararı piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109 dolara kadar çıkarken piyasalarda baskı oluşmuş durumda. Petrol fiyatlarındaki bu sert dalgalanma ile araç sahipleri “Benzin ne kadar? Mazot, motorin, LPG kaç TL? Benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?” sorularını araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Brent petroldeki düşüşle akaryakıta peş peşe indirimler gelmişti. Peki petroldeki fiyat artışı sonrası benzin ve motorine zam gelecek mi? İşte 6 Nisan 2022 akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişmeler…