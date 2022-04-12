Türkiye Gazetesi

Son aylarda artan manipülasyonlar ile birlikte fiyatlardaki istikrarsızlık, vatandaşların yatırım konusunda kararsızlık yaşamasına neden oldu. Youtube hesabından altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, "Dövizde, altında dip seviyeler görebiliriz Nisan ayında" dedi.

"ALTIN VE GÜMÜŞ TARAFINA GİRMEM"

Memiş, "Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trendle bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü atakların da bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında" ifadelerini kullandı.

Euro ve dolar konusunda da konuşan Memiş, "Euro dolar paritesi yine 1.09 seviyesinde ve yatay. Kişisel olarak kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bu sterlin ve euro olurdu çünkü dolar endeksi karşısında değer kaybettiler. Elimde dolarım var, altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum. Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz" ifadelerini kullandı.

"MAYIS AYINDA BEKLEDİĞİM SEVİYE 960 LİRA"

Memiş ayrıca altının mayıs ayında kaç liraya çıkacağına ilişkin de yorumlarda bulundu.

Memiş şöyle konuştu:

"Altında Nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde 'alım yapmam' dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek. Eğer kâr satışı yapacaksınız ve uygun görüyorsanız 900 liranın üzerinden de alabilirsiniz ama ben alım işimi 630 lirayken bitirdim. Kişisel olarak alım yönünde bir pozisyonum yok, zirveleri bekliyorum, mesela gram altında 1450 lira. Bu seviyeler görülünce satış olarak pozisyon alacağım.

"ALIM FIRSATI VERMEYECEKLER"

Ben yine de 900 liranın altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var. Kimseyi takmıyorlar, fırsatçılık var, başıboşçuluk var. 40 lira-50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden olabiliyorsanız uzun vadeli yatırımcı olun."

Wall Street'ten dikkat çeken altın tahmini Analistlerden altın fiyatları için rekor yorumu yapılırken, 11 Nisan Pazartesi günü yatırımcılar "Bugün gram altın, ons altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorularını araştırıyor. İşte altın fiyatları