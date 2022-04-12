Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların gözü saat 15:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Kritik veri öncesi altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Dün 1969 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve Rusya tarafından gelen savaş açıklaması piyasaları baskı altına almış durumda. ABD ise artan enflasyona karşı sert bir tutum izlerken, tüm gözler bugün açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanmış durumda. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında son durum…

PİYASALAR ABD’YE ODAKLANDI

Bugün saat 15.30’da ABD mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. Piyasalarda beklenti ise ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönünde. Önceki ay açıklanan ABD’nin enflasyon verisi yüzde 7,9 seviyesinde açıklanarak 40 yılın zirvesini yenilemişti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisinin ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sert adımların atmasına neden olabilir. Atılan adımlar ise dünyada da doları güçlendirecektir. Bu durum test korelasyon etkisiyle, ons altında sert satışlara sebep olabilir.

EN YÜKSEK LİMİTİ GÖRDÜ

Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed’in daha hızlı adımlarla faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle yükselirken, bugün yüzde 2,83 seviyesine ulaşarak Aralık 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

FAZİ ARTIRIMINA GİTMESİ KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in 9 trilyon dolarlık bilanço küçültmesine de başlanması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1960 dolar seviyesini; en düşük ise 1949 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında düşüşle 1952 dolardan işlem gördü. Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 925,01 lira seviyesini, en düşük ise 919,89 lira seviyesini gördü. Gram Altın, saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,04 oranında yükselişle 921,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1506 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.

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