Türkiye Gazetesi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD medyasında Rusya’nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğüne yönelik yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olduğuna işaret eden Siluanov, “Rusya, eurobond ödemelerinde temerrüde düşmedi. Alacaklıların ilgili tüm talepleri, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmesine yasa dışı yollardan engel oluşturan devletlerin yetkililerine iletilmelidir.

Rusya'nın döviz cinsinden ödeme yapmasını durduran Amerikan bankaları ve ABD hükümetinin yasa dışı eylemleri, bazı yabancı yatırımcıların ödemeleri almasını engelledi.” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA GEREKLİ MİKTARLARDA EK ÖNLEMLER ALMIŞTIR’

Siluanov, ABD’nin attığı adımların öncelikle Amerikan yatırımcıları etkilediğini vurgulayarak, “Rusya, yatırımcıların haklarını korumak için gerekli miktarları ruble olarak ayırarak ek önlemler almıştır.” dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Macaristan da “ruble”ye geçti Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışında ruble hamlesine, Avrupa Birliği (AB) tarafında Rus gazından vazgeçmeyi göze alamayan Macaristan olumlu karşılık verdi.

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu! Slovakya ruble ile ödemeyi kabul etti! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı olarak doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden ilk Slovakya’dan açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.