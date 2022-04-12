Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2.463,76 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

Borsada yeni zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.422,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsada tarihi kapanış rekoru! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 2.311,40 puandan tamamladı. Borsa bu rakamla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek rekor kırdı.