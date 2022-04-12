Türkiye Gazetesi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın 2021'de uluslararası yolcu trafiğinde 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olmasını değerlendirdi. Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde en dirençli havalimanlarının başında geldiklerini söylediğini anımsatarak, ''2021'de uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın da aynı listede olmasından dolayı mutluyum. İnşallah 2022’de de benzer performans göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEYE YÜKSELİYOR

THY Genel Müdürü Ekşi ise ''Tebrikler İstanbul Havalimanı. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu THY'nin ana meydanı olarak dış hat yolcusunda dünyada ikinci olmanız takdire şayan. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor, İstanbul Havalimanı zirveye yükseliyor. Maşallah" değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI 4 BASAMAK YÜKSELDİ

ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı. Listede 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ikinci, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın en yoğun 10 havalimanından 8'i ABD'de, 2'si ise Çin'de yer aldı.

Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İGA İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu.

Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

İGA İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

İstanbul Havalimanı devleri İstanbul’a çekti İTO Başkanı Avdagiç “İstanbul Havalimanı’nın yaptığı en büyük devrim, uluslararası mal dağıtımında İstanbul’u merkez hâline getirmesi. İstanbul’dan 250 noktaya dağıtım yapan şebekemiz sayesinde Alibaba ve Amazon Türkiye’yi merkez yaptı. En yakın rakibimiz 140 noktaya ancak ulaşıyor. Bu vizyon için minnettarız” dedi...

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.