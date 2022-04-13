Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'da uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bıraktı. Soğuk hava sebze üretimi yapan çiftçiyi olumsuz etkiledi. Bu süreçte çiftçi günlerce don nöbeti tutarken, aşırı nemli giden hava nedeniyle hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Seralardan çıkan ürünün az olması Antalya'da Toptancı Haline de yansıdı. Ürün azlığı sebebiyle bazı ürünlerin fiyatlarında yükseliş yaşandı. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Hale giren ürün geçen haftaya göre üç kat artarken, fiyatlar ise neredeyse yarı yarıya düştü.

Aksu ilçesinde salatalık üretimi yapan Ali Celbiş, havaların ısınmasıyla birlikte ürünlerin çoğalmaya başladığını belirtti. Kış döneminde iklim şartlarına bağlı olarak ürünün az olması sebebiyle fiyatların da yüksek olduğuna değinen Celbiş “Kışın fiyatlar yüksek görünüyordu ama üretim azdı. Havaların ısınmasıyla ürün arttı. Ürün bol ama bu defa fiyat düşük. Bugün salatalığı hale 7 TL’ye bıraktım. Markete gitsem şu an 19 TL 99 kuruştur. Kendi ürünümüze bakıyoruz garibimize gidiyor. Domates ise 6 ile 12 TL arasında gidiyor. Çiftçi ucuz gönderiyor ama tüketici pahalı yiyor. 15-20 gün içinde fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz, vatandaşımız rahat olsun” dedi.

ÜÇ GÜNDE 12 TL DÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde komisyonculuk yapan İsmail Erten de havaların soğuk gitmesi ve üretimin az olması sebebiyle fiyatların arttığına dikkat çekerek "Geçen haftaya göre üç kat hale ürün girişi var. Soğuktan dökmeyen sebzeler tetikteydi, ısıyı görünce ürün artışı olacak. Verim yükseldi, günden güne fiyatlar düşecektir. Bugün itibarıyla geçen hafta 25 TL olan patlıcan bugün 10-13 TL, geçen hafta 13-14 TL olan kabak bugün 2-4 TL, geçen hafta 30-35 bandında olan biber çeşitleri bugün 20-25 seviyesinde, domates geçen hafta 20-25 arasıyken bugün 6 ile 12 TL arasında işlem görüyor. Dolayısıyla bütün fiyatlar yarı yarıya düşmüş durumda. Bu düşüş devam edecek. Havaların ısınmasıyla tüketicilerimiz daha ucuza ürün yiyeceklerdir” diye konuştu.

TARLALAR YEŞERİYOR

Eskişehir’de bulunan tarlalarda ekilen marullar, yeşererek toprak üstüne çıkmaya başladı. Ziraat mühendisi Ali Turan yaklaşık 45 gün sonra hasadı yapılacak marulların başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 20 ile sevk edileceğini belirterek “Pazar talebi olduğu takdirde uzak illere de sevkiyatlar yapılıyor. Mayıs veya haziran ayında fiyatlar düşecek ve buradan her şehre sevkiyatlar gerçekleştirilecek” dedi.

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İsteyince oluyormuş! Gerçek indirimler devletin marketinde Üreticiden tüketiciye aracısız satış yapan TMO'ya ait marketlerde 5 litre ayçiçeği yağı 92,50 TL'den vatandaşlara sunuldu. Bütün kuru gıda ürünlerinin, piyasanın ortalama yüzde 30 altında olduğunu söyleyen vatandaşlar "Demek ki isteyince bu fiyatlardan satış yapılabiliyormuş, bütün marketlerden benzer hareket bekliyoruz" diyerek, memnuniyetlerini ve taleplerini dile getirdi