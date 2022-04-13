Türkiye Gazetesi

Dün açıklanan ABD'nin enflasyon verilerin ardından altın piyayasında hareketlilik başladı. Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarının etkisiyle altın fiyatlarında durmayan dalgalanmalar yaşanıyor.

Avrupa’daki savaş ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşanmasına neden oldu. ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterirken kritik açıklama öncesisinde 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine geldi.

Tüm bunların ardından 'altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok sorulanlar arasında yer alıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında son durum...

Bugün gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye, çeyrek altın bin 514 TL'den bin 519 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 6bin 228 TL'den 6 bin 229 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 924,19

SATIŞ: 924,38

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.502,00

SATIŞ: 1.519,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.003,00

SATIŞ: 3.038,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 5.997,00

SATIŞ: 6.054,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 6.137,00

SATIŞ: 6.229,00

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.144,00

SATIŞ: 6.212,00

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 837,52

SATIŞ: 865,07

İslam Memiş rakam verdi, altın tahminini duyurdu: Taktiğim alırken kazanmak Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de etkisiyle birlikte istikrarını kaybeden piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi, gram altın ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş, mayıs ayında altının kaç lira olacağına ilişkin tahminini duyurdu, 'alım fırsatı vermeyecekler' diyerek beklediği rakamı açıkladı.

Altın yatırımcıları dikkat! Piyasaların gözü bu verilerde: Altında sert hareketler görülebilir Haftanın en kritik verilerinden biri olan ABD enflasyon verisi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Kritik veri öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Piyasa beklentisinin altında ya da üzerinde gelebilecek bir verinin, altın fiyatlarında sert etki göstermesi bekleniyor. Şuan için ise altın fiyatları yukarı yünlü bir ivme kazanmış durumda. Ons altın 1960 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 923 seviyelerine kadar çıktı. İşte kritik veri öncesi piyasalarda son durum…

Wall Street'ten dikkat çeken altın tahmini Analistlerden altın fiyatları için rekor yorumu yapılırken, 11 Nisan Pazartesi günü yatırımcılar "Bugün gram altın, ons altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorularını araştırıyor. İşte altın fiyatları